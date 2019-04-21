Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с (0:4).

«Я в ярости, если честно. Смущает тот факт, что Сульшеру пришлось извиняться перед болельщиками.

Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавиться. В «МЮ» есть узел сорняков, который портит клуб, атакует фундамент дома, и с ним нужно разобраться должным образом.

Я смотрел «Манчестер Сити» вчера. «Манчестер Юнайтед» старается оказаться там же, где «Ман Сити» и «Ливерпуль», речь о верхушке премьер-лиги. Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, , Давид Сильва – эти игроки гораздо лучше чем те, что есть у «Манчестер Юнайтед», но они и работают вдвое усерднее.

«Эвертон» пробежал на четыре километра больше в первом тайме. «Эвертон»?! Стыдно просто наблюдать за некоторыми игроками сегодня. Я в ярости.

Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не бегает, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками и «Ливерпуля», которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки «МЮ» ходят, гуляют, бегают трусцой.

Я не говорю про то, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «МЮ».

Думаю, чем больше Сульшер будет наблюдать за этими игроками, тем больше он будет терять веру в них. Потому что они подводят его и клуб», – сказал англичанин.