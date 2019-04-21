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Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»
22.04.2019 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник
«Я в ярости, если честно. Смущает тот факт, что Сульшеру пришлось извиняться перед болельщиками.
Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавиться. В «МЮ» есть узел сорняков, который портит клуб, атакует фундамент дома, и с ним нужно разобраться должным образом.
Я смотрел «Манчестер Сити» вчера. «Манчестер Юнайтед» старается оказаться там же, где «Ман Сити» и «Ливерпуль», речь о верхушке премьер-лиги. Бернарду Силва, Рахим Стерлинг,
«Эвертон» пробежал на четыре километра больше в первом тайме. «Эвертон»?! Стыдно просто наблюдать за некоторыми игроками сегодня. Я в ярости.
Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не бегает, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками
Я не говорю про то, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «МЮ».
Думаю, чем больше Сульшер будет наблюдать за этими игроками, тем больше он будет терять веру в них. Потому что они подводят его и клуб», – сказал англичанин.
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Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с «Эвертоном» (0:4).
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