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Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»

22.04.2019 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с «Эвертоном» (0:4). 

«Я в ярости, если честно. Смущает тот факт, что Сульшеру пришлось извиняться перед болельщиками.

Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавиться. В «МЮ» есть узел сорняков, который портит клуб, атакует фундамент дома, и с ним нужно разобраться должным образом.

Я смотрел «Манчестер Сити» вчера. «Манчестер Юнайтед» старается оказаться там же, где «Ман Сити» и «Ливерпуль», речь о верхушке премьер-лиги. Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Давид Сильва – эти игроки гораздо лучше чем те, что есть у «Манчестер Юнайтед», но они и работают вдвое усерднее.

«Эвертон» пробежал на четыре километра больше в первом тайме. «Эвертон»?! Стыдно просто наблюдать за некоторыми игроками сегодня. Я в ярости. 

Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не бегает, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки «МЮ» ходят, гуляют, бегают трусцой.

Я не говорю про то, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «МЮ». 

Думаю, чем больше Сульшер будет наблюдать за этими игроками, тем больше он будет терять веру в них. Потому что они подводят его и клуб», – сказал англичанин.

Худший матч «МЮ» при Сульшере: ударил в створ только на 86-й, пропустил четыре, два из-за штрафной

 
 
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с «Эвертоном» (0:4).
 
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