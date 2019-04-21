Есаулов о поражении от канадцев: «Уверен, причина — эмоциональное выгорание»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер юношеской сборной Евгений Есаулов после поражения от Канады (1:11) рассказал об игре.

– К сожалению, сегодня играла одна команда — и это не сборная Беларуси. Мы наблюдали за происходящим. Вспышки были, однако это несколько смен, которые можно пересчитать по пальцам. Там мы делали то, что давало результат в предыдущих матчах. Не вижу проблем с физическим состоянием.

Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились.

- Если не секрет, что сказали ребятам в раздевалке?

– Что все только начинается. Завтра очень непростая сборная Швейцарии, которая вроде бы пока не блещет, но может преподнести серьезный сюрприз. Надо мобилизоваться и сконцентрироваться. Будем готовиться и идти дальше.