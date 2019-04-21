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Есаулов о поражении от канадцев: «Уверен, причина — эмоциональное выгорание»
22.04.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер юношеской сборной Евгений Есаулов после поражения от Канады (1:11) рассказал об игре.
– К сожалению, сегодня играла одна команда — и это не сборная Беларуси. Мы наблюдали за происходящим. Вспышки были, однако это несколько смен, которые можно пересчитать по пальцам. Там мы делали то, что давало результат в предыдущих матчах. Не вижу проблем с физическим состоянием.
Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились.
- Если не секрет, что сказали ребятам в раздевалке?
– Что все только начинается. Завтра очень непростая сборная Швейцарии, которая вроде бы пока не блещет, но может преподнести серьезный сюрприз. Надо мобилизоваться и сконцентрироваться. Будем готовиться и идти дальше.
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Главный тренер юношеской сборной Евгений Есаулов после поражения от Канады (1:11) рассказал об игре.
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