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Сергей Ташуев: «Фан-сектор «Шахтера» во время минуты молчания «заряжал»? 100% не услышали. Я сам случайно уловил, что она будет»
22.04.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что болельщики команды не услышали слова диктора перед матчем против «Гомеля» о минуте молчания. Напомним, что вчера во время ЭКО-марафона умер соучредитель НФК Юрий Блинов.
— Эта
— Правильный вопрос. Это важно именно стратегически. Здесь психология, во-первых. Когда сверху ты находишься, это и драйв… Ребята, тем более, опытные, не мальчишки, бойцы, профессионалы – они хотят что-то выиграть.
Для нас эта игра на стартовом отрезке сезоны была ключевой. У «Гомеля» сейчас хорошая группа атаки, пришли квалифицированные футболист, многих из которых я знаю. Поэтому, это значимая победа. Сейчас два матча домашних. И тоже будет непросто. Сегодняшняя игра «Энергетика» с брестским «Динамо» это показало. Туров 8-10 ничего не ясно. Мы не обольщаемся, но конечно приятно, когда ты идешь на первом месте.
— Перед началом матча была минута молчания. Фан-сектор «Шахтера»
— 100% не услышали. Я сам случайно уловил, что сейчас минута молчания будет.
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Сергей Ташуев: «Фан-сектор «Шахтера» во время минуты молчания «заряжал»? 100% не услышали. Я сам случайно уловил, что она будет»
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что болельщики команды не услышали слова диктора перед матчем против «Гомеля» о минуте молчания.
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