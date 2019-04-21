Сергей Ташуев: «Фан-сектор «Шахтера» во время минуты молчания «заряжал»? 100% не услышали. Я сам случайно уловил, что она будет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что болельщики команды не услышали слова диктора перед матчем против «Гомеля» о минуте молчания. Напомним, что вчера во время ЭКО-марафона умер соучредитель НФК Юрий Блинов.

— Эта победа позволила «Шахтеру» выйти на чистое первое место. Насколько это стратегически важно?

— Правильный вопрос. Это важно именно стратегически. Здесь психология, во-первых. Когда сверху ты находишься, это и драйв… Ребята, тем более, опытные, не мальчишки, бойцы, профессионалы – они хотят что-то выиграть.

Для нас эта игра на стартовом отрезке сезоны была ключевой. У «Гомеля» сейчас хорошая группа атаки, пришли квалифицированные футболист, многих из которых я знаю. Поэтому, это значимая победа. Сейчас два матча домашних. И тоже будет непросто. Сегодняшняя игра «Энергетика» с брестским «Динамо» это показало. Туров 8-10 ничего не ясно. Мы не обольщаемся, но конечно приятно, когда ты идешь на первом месте.

— Перед началом матча была минута молчания. Фан-сектор «Шахтера» во время нее, тем не менее, «заряжал» . Не услышали?

— 100% не услышали. Я сам случайно уловил, что сейчас минута молчания будет.

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