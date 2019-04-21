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Виталий Коваль: «В Нур-Султан поедут Трус, Осипков и Мильчаков»
22.04.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Виталий Коваль назвал вратарей, которые поедут на ЧМ.
«Круг вратарей уже определен. Поедут трое: Виталий Трус, Александр Осипков и Дмитрий Мильчаков. К сожалению, Михаил Карнаухов не смог нам помочь. У него серьезная травма. Теперь его ждет долгий реабилитационный период. Желаю ему здоровья.
А эти ребята поедут на ЧМ. Мы постараемся сделать все, чтобы они показали свою лучшую игру. Мы верим в них.», – сказал Коваль в эфире передачи «
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Тренер сборной Беларуси Виталий Коваль назвал вратарей, которые поедут на ЧМ.
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