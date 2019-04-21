Виталий Коваль: «В Нур-Султан поедут Трус, Осипков и Мильчаков»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси Виталий Коваль назвал вратарей, которые поедут на ЧМ.

«Круг вратарей уже определен. Поедут трое: Виталий Трус, Александр Осипков и Дмитрий Мильчаков. К сожалению, Михаил Карнаухов не смог нам помочь. У него серьезная травма. Теперь его ждет долгий реабилитационный период. Желаю ему здоровья.

А эти ребята поедут на ЧМ. Мы постараемся сделать все, чтобы они показали свою лучшую игру. Мы верим в них.», – сказал Коваль в эфире передачи « Итоги недели » на «Беларусь 5».

Брикун о словах Сидоренко про вратарей: «Есть хороший вратарь, на чужое счастье не смотрит, без вредных привычек, но есть нюанс. Он из «Юности»