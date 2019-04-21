Алексей Калюжный: «Приехал Бэйлен, Плэтт. Большая надежда, что эти ребята тоже помогут сборной вернуться в элиту»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Юности» Алексей Калюжный поделился мнением о предстоящем ЧМ в Нур-Султане.

- Как считаете, главной сборной по силам в этом сезоне вернуться в элитный дивизион?

– Конечно, выходит две команды. Думаю, что команда должна выполнять эту задачу и она ей по силам. Опять же, вопрос, какую игру будет показывать команда. В той же юниорской сборной вратари помогают команде, и сразу появляются и победы, и все остальное. Тут важен баланс между обороной, между атакой. Посмотрим, что получится. Приехал Бэйлен, Плэтт. Большая надежда, что эти ребята тоже помогут сборной вернуться в элиту.

- Раньше вы все время ездили на чемпионаты мира, когда играла сборная Беларуси. Поедите ли в этом году в Нур-Султан?

– До Нур-Султана сложнее добраться, чем у нас раньше были чемпионаты, поэтому, скорее всего, нет.