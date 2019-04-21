Перепехин о плей-офф на ЮЧМ: «Нам лучше сыграть со шведами или россиянами, нежели с американцами»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Павел Перепехин поделился мнением о том, с кем лучше играть юношеской сборной Беларуси в плей-офф.

- Наша сборная уже точно вышла из группы. Есть ли смысл напрягаться со швейцарцами или лучше поберечь силы перед четвертьфиналом?

– Не скажу, что в этой игре кровь из носу нужно побеждать. Знаю только одно: парни выйдут на лед и постараются показать свой лучший хоккей. Будут играть в тот хоккей, в который умеют, в который их учили играть, с полной самоотдачей. Не думаю, что хотя бы у одного из них будет мысль: сегодня пожалею себя, а завтра выйду и сыграю на сто процентов. Такого никогда не будет. Все прекрасно понимают, что за каждым из них сейчас наблюдают и нужно пользоваться шансом. Никто не должен давать себе слабинку, этого точно делать нельзя.

- Есть ли смысл подставиться под вторую подгруппу? С кем вообще предпочтительнее сыграть в 1/4 финала?

– Конечно, перспективы сыграть с четвертой командой группы Б выглядят куда более радужными, чем с первой. В соседней группе первые три сборные – очень сильные команды. А если выбирать из первой тройки, то, мне кажется, лучше сыграть со шведами или россиянами, нежели с американцами. Уже говорил, что с европейскими командами нам легче даются игры.

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