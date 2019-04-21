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Андрей Сидоренко: «Стефановича мы убрали по медицинским показателям»
22.04.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко на итоговой пресс-конференция рассказал, почему не взял в сборную Михаила Стефановича.
«Вы знаете, мы собираем лучших игроков и по итогам определенного времени мы отчисляем игроков, которые не подходят нам. Стефановича мы убрали по медицинским показателям. Форма, в которой он сейчас находится... Мало времени, чтобы вывести его на пик», – сказал Сидоренко.
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко на итоговой пресс-конференция рассказал, почему не взял в сборную Михаила Стефановича.
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