Андрей Сидоренко: «Стефановича мы убрали по медицинским показателям»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко на итоговой пресс-конференция рассказал, почему не взял в сборную Михаила Стефановича.

«Вы знаете, мы собираем лучших игроков и по итогам определенного времени мы отчисляем игроков, которые не подходят нам. Стефановича мы убрали по медицинским показателям. Форма, в которой он сейчас находится... Мало времени, чтобы вывести его на пик», – сказал Сидоренко.

Боярчук, Стефанович и еще три хоккеиста отчислены из сборной Беларуси