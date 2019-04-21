ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Сидоренко: «Стефановича мы убрали по медицинским показателям»

22.04.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко на итоговой пресс-конференция рассказал, почему не взял в сборную Михаила Стефановича.

«Вы знаете, мы собираем лучших игроков и по итогам определенного времени мы отчисляем игроков, которые не подходят нам. Стефановича мы убрали по медицинским показателям. Форма, в которой он сейчас находится... Мало времени, чтобы вывести его на пик», – сказал Сидоренко.

Боярчук, Стефанович и еще три хоккеиста отчислены из сборной Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко на итоговой пресс-конференция рассказал, почему не взял в сборную Михаила Стефановича.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Жук: «Не дали мне шанса проявить себя в БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика