Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба НФК сделала заявление.

«Прощание с Юрием Блиновым состоится во вторник, 23 апреля, в 11:30 в Елисаветинском Монастыре, по адресу: Минск, ул. Выготского, 6.

Все средства, полученные от продажи билетов предстоящего матча 3 тура первой лиги НФК — Нафтан (Новополоцк), будут перечислены семье Юрия Блинова. Матч состоится в субботу, 27 апреля, и начнется в 14:00 на стадионе РЦОР-БГУ», – написано в сообщении.

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