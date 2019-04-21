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Прощание с Юрием Блиновым состоится во вторник, 23 апреля, в 11:30 в Елисаветинском Монастыре

22.04.2019 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба НФК сделала заявление.

«Прощание с Юрием Блиновым состоится во вторник, 23 апреля, в 11:30 в Елисаветинском Монастыре, по адресу: Минск, ул. Выготского, 6.

Все средства, полученные от продажи билетов предстоящего матча 3 тура первой лиги НФК — Нафтан (Новополоцк), будут перечислены семье Юрия Блинова. Матч состоится в субботу, 27 апреля, и начнется в 14:00 на стадионе РЦОР-БГУ», – написано в сообщении.

Пианист Блинов умер во время полумарафона: он не дал исчезнуть «Крумкачам», написал концерт в честь Крооса

 
Теги: Минск
 
 
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