ЮЧМ-2019. Швейцария – Беларусь. Белорусы пропустили три шайбы за полторы минуты

Источник материала: Tribuna.com

В матче 4-го тура ЮЧМ Беларусь проигрывает Швейцарии (0:3, первый период).

Отметим, что три шайбы швейцарцев разделила 1 минута и 32 секунды.

Добавим, что после второй пропущенной шайбы была произведена замена вратаря – вместо Колосова на площадку вышел Зиновенко.