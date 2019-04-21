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ЮЧМ-2019. Швейцария – Беларусь. Белорусы пропустили три шайбы за полторы минуты

22.04.2019 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 4-го тура ЮЧМ Беларусь проигрывает Швейцарии (0:3, первый период).

Отметим, что три шайбы швейцарцев разделила 1 минута и 32 секунды.

Добавим, что после второй пропущенной шайбы была произведена замена вратаря – вместо Колосова на площадку вышел Зиновенко.

 
 
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В матче 4-го тура ЮЧМ Беларусь проигрывает Швейцарии (0:3, первый период).
 
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