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ЮЧМ-2019. Швейцария – Беларусь. Белорусы пропустили три шайбы за полторы минуты
22.04.2019 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 4-го тура ЮЧМ Беларусь проигрывает Швейцарии (0:3, первый период).
Отметим, что три шайбы швейцарцев разделила 1 минута и 32 секунды.
Добавим, что после второй пропущенной шайбы была произведена замена вратаря – вместо Колосова на площадку вышел Зиновенко.
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В матче 4-го тура ЮЧМ Беларусь проигрывает Швейцарии (0:3, первый период).
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