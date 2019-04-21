Началась продажа билетов на матчи сборной Беларуси в квалификации Евро-2020

Источник материала: БелТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня началась продажа билетов на первые домашние матчи футбольной сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Билеты на игру с командой Германии, которая состоится 8 июня на поле "Борисов-Арены", стоят от Br15 до Br70, в зависимости от места на трибунах.

Стоимость билетов на матч со сборной Северной Ирландии, которая состоится 11 июня в Борисове, составит от Br5 до Br30.

Билеты можно приобрести на сайте и точках продаж компании ticketpro.by.

На старте соревнований в квалификационной группе С белорусские футболисты потерпели два выездных поражения: от голландцев (0:4) и от североирландцев (1:2). Команда Северной Ирландии также обыграла на своем поле Эстонию (2:0), а немецкие футболисты одолели на выезде голландскую команду со счетом 3:2. Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).

В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 групп, а также 4 победителя плей-офф Лиги наций.-0-