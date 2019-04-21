ЮЧМ-2019. Оксентюк замыкает топ-10 бомбардиров, Зиновенко – топ-5 вратарей

Источник материала: Tribuna.com

После сегодняшнего поражения от сборной Швейцарии (4:5 ОТ) юниорская сборная Беларуси завершила выступление на групповом этапе турнира и вышла в четвертьфинал, где теперь ожидает своего оппонента.

Нападающий Евгений Оксентюк занимает десятую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата, на его счету 6 (3+3) очков в 4 матчах.

Защитник Владислав Колячонок находится на шестой позиции в списке лучших ассистентов. В четырех матчах капитан сборной отдал четыре голевые передачи.

Голкипер Ростислав Зиновенко располагается на пятой строчке лучших вратарей. Страж ворот провел три матча, сыграл 140 минут 17 секунд, в которых пропустил 12 шайб, отразил 113 бросков (90.40%), коэффициент надежности 5.13.