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ЮЧМ-2019. Сборная Беларуси в 1/4 финала сыграет с Россией или Швецией
22.04.2019 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юниорская Сборная Беларуси в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со шведами или россиянами.
После 4-х матчей у белорусов 7 очков, итоговое положение белорусов зависит от результата матча сборных Канады и Чехии, которая пройдет 23 апреля.
В группе B за второе место завтра сыграют сборные России и Швеции.
Группа «А»: Канада – 9 очков (3 игры), Беларусь – 7 (4), Чехия – 6 (3), Швейцария – 2 (3), Финляндия – 0 (3).
Группа «В»: США – 9 очков (3 игры), Россия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Латвия – 3 (3), Словакия – 0 (4).
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Юниорская Сборная Беларуси в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со шведами или россиянами.
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