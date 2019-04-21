ЮЧМ-2019. Сборная Беларуси в 1/4 финала сыграет с Россией или Швецией

Источник материала: Tribuna.com

Юниорская Сборная Беларуси в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со шведами или россиянами.

После 4-х матчей у белорусов 7 очков, итоговое положение белорусов зависит от результата матча сборных Канады и Чехии, которая пройдет 23 апреля.

В группе B за второе место завтра сыграют сборные России и Швеции.

Группа «А»: Канада – 9 очков (3 игры), Беларусь – 7 (4), Чехия – 6 (3), Швейцария – 2 (3), Финляндия – 0 (3).

Группа «В»: США – 9 очков (3 игры), Россия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Латвия – 3 (3), Словакия – 0 (4).