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Евгений Есаулов: «Неудачное начало? У нас же как: нужно вначале создать себе проблемы, а после героически их преодолевать»

22.04.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов прокомментировал результат матча, в котором белорусы уступили в овертайме швейцарцам (4:5).

– Полностью провалили первый период. Провели беседу в перерыве, ребята проснулись. Во втором и третьем периодах просто закрыли швейцарцев в их зоне и выбросили ключ. Но не могли забросить – подвела реализация.

- Есть объяснение неудачному началу?

– Неправильное отношение, потеря концентрации. У нас же как: нужно вначале создать себе проблемы, а после героически их преодолевать. Сегодня не совсем получилось.

- Но характер проявили – отыгрались с 0:3.

– Проявили. Но чтобы двигаться дальше на хорошем уровне, так играть и так начинать матчи недопустимо.

- По-вашему, ребята поняли? Усвоили урок?

– Думаю, да. Главное, чтобы они еще поняли, что мы сильны, когда являемся единым целым, командой. Если хоть один выпадает или тащит одеяло на себя, ничего не получится.

- Два дня до четвертьфинала. Какие планы на этот отрезок?

– Во-первых, нужно восстановиться. Во-вторых, провести работу над ошибками, заняться бригадами большинства и меньшинства. В общем, хорошо подготовиться.

- Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале?

– Абсолютно нет. Слабых команд там точно не будет, – сказал Есаулов.

 
 
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов прокомментировал результат матча, в котором белорусы уступили в овертайме швейцарцам (4:5).
 
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