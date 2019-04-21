Ходасевич о конфликте Дьякова и Олехновича: «Вы, белорусские футболисты, должны показывать свой характер. Вас дома начинают пинать! Ну вы что?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об эпизоде матча минского «Динамо», когда российских защитник Виталий Дьяков толкнул Эдгара Олехновича.

«Ситуация в минском «Динамо» вызвала бурю обсуждений. Хочется сказать следующее: во-первых, клуб никак не отреагировал на эту жесть, которая произошла в минувшем туре. И это не удивительно. В межсезонье клуб не пускал на товарищеские матчи тренера сборной Валерия Стрипейкиса.

Если вы хотите услышать положительный отзыв, что это нормально, я вам его дам. Таким образом в минском «Динамо» идет выяснение отношений между игроками, идет поиск лидера. Дьяков заявляет о том, что я поиграл, я буду претендовать здесь на роль лидера. А Олехнович ты вообще кто такой? Ты где играл? В Солигорске, в БАТЭ, наверное, играл. Ничего, что ты играл в Лиге чемпионов, это не имеет никакого отношения, потому что я играл в России. Я, конечно, немного с иронией, но это так.

Минское «Динамо» – это коллектив, где есть россияне, которые берут верх, судя по всему. Есть белорусы, которые немножко тушуются. Есть группа легионеров, которые где-то там тоже находятся.

Пилипчук пока смотри на это вот так вот и, судя по всему, дает вольную россиянам, чтобы они себя так вели. Это разборки минского «Динамо».

С учетом того, сколько россиян приезжает в белорусские клубы, и как они приходят, настает тот момент, когда вы, белорусские футболисты, должны показывать себя и свой характер в домашних условиях. И не терпеть все это, в конце концов. Когда вас дома начинают пинать! Ну вы что?

Господин Шитов, который является капитаном минского «Динамо», твоя капитанская задача навести порядок в коллективе. Если ты ха время работы в России не стал россиянином. Этот пример показателен для всех остальных. Все, что мне хотелось бы видеть, это характер, который есть у белорусов. Они дома должны являться лидерами. Олехновичу высказали, толкнули в грудь, а он просто пошел. Ну это как выглядит?» – сказал Ходасевич.

Минский динамовец распустил руки со своим же – нормально ли это?