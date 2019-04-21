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Ходасевич о конфликте Дьякова и Олехновича: «Вы, белорусские футболисты, должны показывать свой характер. Вас дома начинают пинать! Ну вы что?»
22.04.2019 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об
«Ситуация в минском «Динамо» вызвала бурю обсуждений. Хочется сказать следующее: во-первых, клуб никак не отреагировал на эту жесть, которая произошла в минувшем туре. И это не удивительно. В межсезонье клуб не пускал на товарищеские матчи тренера сборной Валерия Стрипейкиса.
Если вы хотите услышать положительный отзыв, что это нормально, я вам его дам. Таким образом в минском «Динамо» идет выяснение отношений между игроками, идет поиск лидера. Дьяков заявляет о том, что я поиграл, я буду претендовать здесь на роль лидера. А Олехнович ты вообще кто такой? Ты где играл? В Солигорске, в БАТЭ, наверное, играл. Ничего, что ты играл в Лиге чемпионов, это не имеет никакого отношения, потому что я играл в России. Я, конечно, немного с иронией, но это так.
Минское «Динамо» – это коллектив, где есть россияне, которые берут верх, судя по всему. Есть белорусы, которые немножко тушуются. Есть группа легионеров, которые где-то там тоже находятся.
Пилипчук пока смотри на это вот так вот и, судя по всему, дает вольную россиянам, чтобы они себя так вели. Это разборки минского «Динамо».
С учетом того, сколько россиян приезжает в белорусские клубы, и как они приходят, настает тот момент, когда вы, белорусские футболисты, должны показывать себя и свой характер в домашних условиях. И не терпеть все это, в конце концов. Когда вас дома начинают пинать! Ну вы что?
Господин Шитов, который является капитаном минского «Динамо», твоя капитанская задача навести порядок в коллективе. Если ты ха время работы в России не стал россиянином. Этот пример показателен для всех остальных. Все, что мне хотелось бы видеть, это характер, который есть у белорусов. Они дома должны являться лидерами. Олехновичу высказали, толкнули в грудь, а он просто пошел. Ну это как выглядит?» – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о конфликте Дьякова и Олехновича: «Вы, белорусские футболисты, должны показывать свой характер. Вас дома начинают пинать! Ну вы что?»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об эпизоде матча минского «Динамо», когда российских защитник Виталий Дьяков толкнул Эдгара...
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