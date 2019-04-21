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«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову
22.04.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову.
«ФК «Шахтер» от работников клуба, игроков, тренерского штаба и болельщиков выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Блинова.
Также ФК «Шахтер» приносит свои извинения родным и близким Юрия за ситуацию, которая возникла во вчерашнем матче «Гомель» – «Шахтер». Мы уверены, что в действиях наших болельщиков не было злого умысла оскорбить память о выдающемся композиторе и пианисте Беларуси, учредителе ФК НФК и просто хорошем человеке. Но это ни в кое случае не оправдывает того, что случилось. Поэтому мы еще раз от лица всего клуба и наших поклонников приносим свои искренние извинения.
С уважением и пожеланием всем крепчайшего здоровья, ФК «Шахтер», – говорится в сообщении.
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«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову
«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову.
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