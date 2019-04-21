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«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову

22.04.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову.

«ФК «Шахтер» от работников клуба, игроков, тренерского штаба и болельщиков выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Блинова.

Также ФК «Шахтер» приносит свои извинения родным и близким Юрия за ситуацию, которая возникла во вчерашнем матче «Гомель» – «Шахтер». Мы уверены, что в действиях наших болельщиков не было злого умысла оскорбить память о выдающемся композиторе и пианисте Беларуси, учредителе ФК НФК и просто хорошем человеке. Но это ни в кое случае не оправдывает того, что случилось. Поэтому мы еще раз от лица всего клуба и наших поклонников приносим свои искренние извинения.

С уважением и пожеланием всем крепчайшего здоровья, ФК «Шахтер», – говорится в сообщении.

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Теги: Гомель
 
 
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«Шахтер» извинился за ситуацию во время матча против «Гомеля», когда фанаты команды пели во время минуты молчания по Юрию Блинову.
 
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