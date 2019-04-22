|
Сергей Матвейчик: «Тяжело в Солигорске собрать стадион. Сидеть, когда в лицо и ветер, и солнце, плюс досмотры: не зайти, не выйти, не пройти — кому это надо?
23.04.2019 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением о низкой посещаемости матчей на «Строителе».
- После матча вы с Янушем долго делали селфи с болельщиками.
— Ну, у Коли же инстаграм! Он взрослеет, так прибавляет сразу во всем. Идет в ногу со временем. У меня тоже аккаунт есть, только фотографии там раз в полгода появляются. Не говоря уже про Серегу Балановича, который с нами в одном блоке живет. У него вообще инстаграма нет.
А Коля стал медийным человеком. Фотографировались со всеми. Много детей было, в конце пришлось даже извиниться: надо идти, меня ждут. Приятно, что помнят. Дай бог, чтобы люди так везде на футбол ходили, как на «Центральном». Ну здорово ведь было: никакой милиции, матч закончился — народ вышел на поле, поздравил, сфотографировался. Все культурно, аккуратно, никто никого не побил. И семь тысяч зрителей — отличная посещаемость для Беларуси. Вот что значит есть результат.
— У «Шахтера» тоже результат. Почему «Строитель» полупустой?
— Тяжело в Солигорске собрать стадион. Пока нет нормальных условий, никто никуда не пойдет. Я понимаю этих людей, сам бывал на трибунах. Сидеть, когда в лицо и ветер, и солнце, плюс досмотры: не зайти, не выйти, не пройти — кому это надо? Стадион очень непрактичный, и это не дело. Гомель — другое. Сама атмосфера позволяет получать удовольствие: солнышко село, электроосвещение включилось, трибуны близко к полю, плюс центр города, большая проходимость, удобно, – сказал Матвейчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Матвейчик: «Тяжело в Солигорске собрать стадион. Сидеть, когда в лицо и ветер, и солнце, плюс досмотры: не зайти, не выйти, не пройти — кому это надо?
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением о низкой посещаемости матчей на «Строителе».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)