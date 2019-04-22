Сергей Матвейчик: «Тяжело в Солигорске собрать стадион. Сидеть, когда в лицо и ветер, и солнце, плюс досмотры: не зайти, не выйти, не пройти — кому это надо?

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением о низкой посещаемости матчей на «Строителе».

- После матча вы с Янушем долго делали селфи с болельщиками.

— Ну, у Коли же инстаграм! Он взрослеет, так прибавляет сразу во всем. Идет в ногу со временем. У меня тоже аккаунт есть, только фотографии там раз в полгода появляются. Не говоря уже про Серегу Балановича, который с нами в одном блоке живет. У него вообще инстаграма нет.

А Коля стал медийным человеком. Фотографировались со всеми. Много детей было, в конце пришлось даже извиниться: надо идти, меня ждут. Приятно, что помнят. Дай бог, чтобы люди так везде на футбол ходили, как на «Центральном». Ну здорово ведь было: никакой милиции, матч закончился — народ вышел на поле, поздравил, сфотографировался. Все культурно, аккуратно, никто никого не побил. И семь тысяч зрителей — отличная посещаемость для Беларуси. Вот что значит есть результат.

— У «Шахтера» тоже результат. Почему «Строитель» полупустой?

— Тяжело в Солигорске собрать стадион. Пока нет нормальных условий, никто никуда не пойдет. Я понимаю этих людей, сам бывал на трибунах. Сидеть, когда в лицо и ветер, и солнце, плюс досмотры: не зайти, не выйти, не пройти — кому это надо? Стадион очень непрактичный, и это не дело. Гомель — другое. Сама атмосфера позволяет получать удовольствие: солнышко село, электроосвещение включилось, трибуны близко к полю, плюс центр города, большая проходимость, удобно, – сказал Матвейчик.