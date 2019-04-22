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Драгун, Алыкулов, Шитов и еще 8 игроков попали в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси
23.04.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ опубликовала сборную лучших игроков по итогам 4-го тура чемпионата Беларуси.
Состав: Алексей Харитонович, Игорь Шитов, Павел Рыбак, Гиорги Кантария, Дмитрий Рекиш, Станислав Драгун, Владислав Васильев, Артем Соловей, Гулжигит Алыкулов, Марко Обрадович, Александр Макась.
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Пресс-служба АБФФ опубликовала сборную лучших игроков по итогам 4-го тура чемпионата Беларуси.
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