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Драгун, Алыкулов, Шитов и еще 8 игроков попали в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

23.04.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба АБФФ опубликовала сборную лучших игроков по итогам 4-го тура чемпионата Беларуси.

Состав: Алексей Харитонович, Игорь Шитов, Павел Рыбак, Гиорги Кантария, Дмитрий Рекиш, Станислав Драгун, Владислав Васильев, Артем Соловей, Гулжигит Алыкулов, Марко Обрадович, Александр Макась.

Драгун, Алыкулов, Шитов и еще 8 игроков попали в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

Фото: Беларусбанк – Вышэйшая ліга

 
 
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Пресс-служба АБФФ опубликовала сборную лучших игроков по итогам 4-го тура чемпионата Беларуси.
 
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