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Неманья Николич: «Таких людей, как Капский, не знал никогда в жизни»

23.04.2019 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник БАТЭ, а ныне игрок «Минска» Неманья Николич считает Анатолия Капского лучшим человеком, который когда-либо работал в белфутболе.

«Перед отлетом в Израиль Капский сказал: «Пожалуйста, сфоткай контракт и отправь мне. У меня есть юрист, он посмотрит и проверит. Если не будут платить – сразу возвращайся назад». И добавил: «У меня есть знакомые в Израиле. Набирай по любому вопросу – поможем». Позвонил папе, рассказал все и добавил, что Капский мне стал вторым отцом. Тогда папа сказал: «Подумай еще раз. Если о тебе так беспокоится человек, может, не стоит уходить?» Но я к тому моменту все решил.

И в течение трех месяцев Анатолий Анатольевич периодически звонил мне в Израиль и интересовался делами. Расспрашивал о погоде, о команде, о том, играю я или нет, платят ли мне зарплату вовремя. Это было очень приятно. Таких людей, как Капский, не знал никогда в жизни», – сказал Николич.

«В «Динамо» узнали, что ухожу в БАТЭ, только когда Борисов перевел 100 тысяч евро». Николич – о Капском, Рашовиче и себе

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший полузащитник БАТЭ, а ныне игрок «Минска» Неманья Николич считает Анатолия Капского лучшим человеком, который когда-либо работал в белфутболе.
 
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