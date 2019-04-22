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Неманья Николич: «Таких людей, как Капский, не знал никогда в жизни»
23.04.2019 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник БАТЭ, а ныне игрок «Минска» Неманья Николич считает Анатолия Капского лучшим человеком, который когда-либо работал в белфутболе.
«Перед отлетом в Израиль Капский сказал: «Пожалуйста, сфоткай контракт и отправь мне. У меня есть юрист, он посмотрит и проверит. Если не будут платить – сразу возвращайся назад». И добавил: «У меня есть знакомые в Израиле. Набирай по любому вопросу – поможем». Позвонил папе, рассказал все и добавил, что Капский мне стал вторым отцом. Тогда папа сказал: «Подумай еще раз. Если о тебе так беспокоится человек, может, не стоит уходить?» Но я к тому моменту все решил.
И в течение трех месяцев Анатолий Анатольевич периодически звонил мне в Израиль и интересовался делами. Расспрашивал о погоде, о команде, о том, играю я или нет, платят ли мне зарплату вовремя. Это было очень приятно. Таких людей, как Капский, не знал никогда в жизни», – сказал Николич.
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Бывший полузащитник БАТЭ, а ныне игрок «Минска» Неманья Николич считает Анатолия Капского лучшим человеком, который когда-либо работал в белфутболе.
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