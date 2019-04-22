Анна Гришкевич: «У меня очень сложное строение стопы – есть два плоскостопия. И, скажем так, глобальную нагрузку на стопы я не выдержала»

Источник материала: Tribuna.com

Волейболистка «Минчанки» Анна Гришкевич рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых ей не удалось провести полноценный сезон.

«Наверное, 10 сентября вернулась из молодежной сборной и буквально через день начала тренироваться с «Минчанкой». Из-за этого у меня не было возможности восстановиться. У меня очень сложное строение стопы – есть два плоскостопия. И, скажем так, глобальную нагрузку на стопы я не выдержала. Из-за этого пошли микротравмы.

Порядка месяца ощущала дискомфорт, но думала, что он пройдет – у многих есть микротравмы, которые периодически приходится подлечивать. Я провела матчи на Кубок России, а в четвертой партии первого поединка суперлиги (11 ноября 2018 года – Tribuna.com) с московским «Динамо» почувствовала боль.

Уже в Минске мне сделали МРТ и сказали, что я повредила связки. Где-то через месяц начала полноценно работать, но форму набирала, наверное, на протяжении двух месяцев», – сообщила Гришкевич.