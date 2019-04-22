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Юрий Файков: «В России молодежь можно потерять, существует риск смены гражданства. Пусть лучше растут в минорных лигах за океаном»

23.04.2019 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Главный тренер «Динамо» Молодечно Юрий Файков поделился мнением о развитии молодых хоккеистов.

- Имеется ли разница между призывниками из Северной Америки и теми, кто играет в экстралиге. Есть ли смысл уезжать в CHL, когда перед глазами пример того же Евгения Оксентюка, делающего весьма успешную карьеру, не покидая страны?

– Конечно, есть. Почему нет? В США и Канаде отличная школа. Там ребята набираются бесценного опыта. Даже если он неудачный, это тоже опыт. Хорошо, играли бы они здесь, а дальше? Самые прогрессирующие и талантливые уезжали бы в Россию.

А это гораздо хуже — там их можно потерять, существует риск смены гражданства. Как раз четыре года назад мы затеяли такой проект, чтобы остановить отток нашей молодежи в Россию. Пусть лучше растут в минорных лигах за океаном.

 
 
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Главный тренер «Динамо» Молодечно Юрий Файков поделился мнением о развитии молодых хоккеистов.
 
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