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Впервые в Беларуси матч мужских команд обслуживала судейская бригада, полностью составленная из женщин

23.04.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч второй лиги чемпионата Беларуси по футболу «Ивацевичи» – ФК «Горки» (3:1) судила полностью женская бригада арбитров. Подобное произошло впервые в истории нашего футбола.

Отметим, что в белорусском судейском корпусе всего около десятка девушек, и только три из них – Алена Карась, Ольга Терешко и Анастасия Данченко – могут обслуживать матчи мужских команд.

Терешко из Молодечно. Главным арбитром она может быть на матчах первой лиги, на матчах высшей лиги Ольга работает в качестве четвертого судьи. В 2017 году она обслуживала финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет.

Карась из Смолевич обслуживает матчи первой лиги в качестве помощника судьи. В этом году Елена будет работать на ЧЕ среди девушек до 17 лет.

Данченко в этом году получила статус международного помощника рефери ФИФА. Обслуживала матчи женского чемпионата и матчей дублирующих составов высшей лиги.

 
 
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Матч второй лиги чемпионата Беларуси по футболу «Ивацевичи» – ФК «Горки» (3:1) судила полностью женская бригада арбитров.
 
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