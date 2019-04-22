Пресс-служба минского «Динамо»: «Из-за состояния газона на стадионе «Динамо» принято решение о переносе матчей против «Витебска» и «Немана» на стадион «Трактор»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба минского «Динамо» опубликовала заявление, в котором сообщила о переносе домашних матчей с «Витебском» и «Неманом» на стадион «Трактор».

«Уважаемые болельщики. Ввиду неудовлетворительного состояния газона на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» принято решение о переносе двух ближайших домашних матчей на стадион «Трактор».

Таким образом, матч пятого тура «Беларусбанк Высшая лига 2019» между минским «Динамо» и «Неманом» состоится 26 апреля, время начала – 18:30. Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси 2018/2019 против «Витебска» состоится 30 апреля, время начала – 17:45.

Домашние матчи динамовцев в мае и июне также будут проходить на стадионе «Трактор», – говорится в сообщении.

Сайт минского «Динамо»: «Усилия по подготовке газона к декабрьскому матчу с «Торпедо» дали о себе знать, поле так и не смогло прийти в себя

Газон на «Динамо» уложили меньше года назад – выглядит он так себе, хоть и начинает сезон с опозданием