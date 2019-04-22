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Юрий Файков: «Совершенно ясно, что игрокам U18 преждевременно выступать за главную сборную. Там же не Могильный, не Федоров, не Костицыны»
23.04.2019 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Молодечно Юрий Файков считает, что игрокам U18 еще рано выступать за национальную сборную Беларуси.
- Главный тренер национальной сборной Андрей Сидоренко на вчерашней пресс-конференции не исключил, что призовет на чемпионат в первом дивизионе кого-то из юниорской сборной. Кто бы это мог быть и действительно ли они способны усилить главную команду страны?
– Нет, конечно. О чем тут говорить? Ну, допустим, кто? Не знаю, зачем это… Разумеется, юниорам рановато еще со взрослыми мужиками играть в «националке». Они играют на своем уровне. На хорошем для своего возраста. Там же не Могильный, не Федоров, не Костицыны.
Совершенно ясно, что им преждевременно выступать за главную сборную. Тем более у той на кону решение крайне важной задачи, – сказал Файков.
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Юрий Файков: «Совершенно ясно, что игрокам U18 преждевременно выступать за главную сборную. Там же не Могильный, не Федоров, не Костицыны»
Главный тренер «Динамо» Молодечно Юрий Файков считает, что игрокам U18 еще рано выступать за национальную сборную Беларуси.
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