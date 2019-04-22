Юрий Файков: «Совершенно ясно, что игрокам U18 преждевременно выступать за главную сборную. Там же не Могильный, не Федоров, не Костицыны»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Молодечно Юрий Файков считает, что игрокам U18 еще рано выступать за национальную сборную Беларуси.

- Главный тренер национальной сборной Андрей Сидоренко на вчерашней пресс-конференции не исключил, что призовет на чемпионат в первом дивизионе кого-то из юниорской сборной. Кто бы это мог быть и действительно ли они способны усилить главную команду страны?

– Нет, конечно. О чем тут говорить? Ну, допустим, кто? Не знаю, зачем это… Разумеется, юниорам рановато еще со взрослыми мужиками играть в «националке». Они играют на своем уровне. На хорошем для своего возраста. Там же не Могильный, не Федоров, не Костицыны.

Совершенно ясно, что им преждевременно выступать за главную сборную. Тем более у той на кону решение крайне важной задачи, – сказал Файков.