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Кубок Стэнли. Седьмые матчи. «Бостон» принимает «Торонто», «Сан-Хосе» играет с «Вегасом»
23.04.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Седьмые матчи
Счет в серии: 3-3
Счет в серии: 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Седьмые матчи Счет в серии: 3-3 Счет в серии: 3-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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