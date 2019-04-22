Представлен талисман ЧМ-2019 первого дивизиона группы А – снежный барс «Барыс»

Источник материала: Tribuna.com

Представлен талисман ЧМ-2019 первого дивизиона группы А – снежный барс по имени «Барыс».

Напомним, турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая 2019 года в Нур-Султане состоится грандиозное хоккейное событие – Чемпионат Мира по хоккею, дивизион 1, группа А.

На льду «Барыс-Арены» за две путевки в топ-дивизион сразятся борные Беларуси, Южной Кореи, Словении, Казахстана, Венгрии и Литвы.