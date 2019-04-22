|
Представлен талисман ЧМ-2019 первого дивизиона группы А – снежный барс «Барыс»
23.04.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представлен талисман ЧМ-2019 первого дивизиона группы А – снежный барс по имени «Барыс».
Напомним, турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая 2019 года в Нур-Султане состоится грандиозное хоккейное событие – Чемпионат Мира по хоккею, дивизион 1, группа А.
На льду «Барыс-Арены» за две путевки в топ-дивизион сразятся борные Беларуси, Южной Кореи, Словении, Казахстана, Венгрии и Литвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представлен талисман ЧМ-2019 первого дивизиона группы А – снежный барс по имени «Барыс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)