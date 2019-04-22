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НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Денвер» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи
23.04.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» примет «Бруклин». «Денвер» дома сыграет с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
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