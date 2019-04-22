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НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Денвер» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

23.04.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» примет «Бруклин». «Денвер» дома сыграет с «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятые матчи

Торонто – Орландо
Дата проведения
24 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Бруклин
Дата проведения
24 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
24 апреля, 04.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
24 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
 
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