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Sportacentrs.com: «Кубарев покинет пост главного тренера «Риги»
23.04.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев покинет пост главного тренера «Риги», сообщает
Напомним, Кубарев возглавил команду в конце марта. Под руководством 53-летнего специалиста команда провела четыре встречи в чемпионате страны, в которых одержала две победы и дважды проиграла.
Сейчас «Рига» занимает второе место в чемпионате Латвии.
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Белорусский специалист Олег Кубарев покинет пост главного тренера «Риги», сообщает Sportacentrs.com.
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