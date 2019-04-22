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Sportacentrs.com: «Кубарев покинет пост главного тренера «Риги»

23.04.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Кубарев покинет пост главного тренера «Риги», сообщает Sportacentrs.com.

Напомним, Кубарев возглавил команду в конце марта. Под руководством 53-летнего специалиста команда провела четыре встречи в чемпионате страны, в которых одержала две победы и дважды проиграла.

Сейчас «Рига» занимает второе место в чемпионате Латвии.

 
 
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Белорусский специалист Олег Кубарев покинет пост главного тренера «Риги», сообщает Sportacentrs.com.
 
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