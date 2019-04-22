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Брестское «Динамо» организовывает мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Макклера
23.04.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
14 мая в Бресте пройдет специализированный мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Брайана Макклера, сообщает
Мастер-класс будет теоретическим и пройдет в конференц-зале Дворца водных видов спорта.
Макклер в качестве игрока выступал за такие клубы, как «Астон Вилла», «Мазервелл», «Селтик» и
После завершения карьеры футболиста работал помощником главного тренера в «Блэкберн Роверс». С 2006 по 2015 год – директор Академии «Манчестер Юнайтед».
Представители белорусских футбольных клубов могут принять участие в семинаре на платной основе. Стоимость – 100 белорусских рублей. Подробности
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Брестское «Динамо» организовывает мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Макклера
14 мая в Бресте пройдет специализированный мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Брайана Макклера, сообщает пресс-служба брестского...
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