Брестское «Динамо» организовывает мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Макклера

Источник материала: Tribuna.com

14 мая в Бресте пройдет специализированный мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Брайана Макклера, сообщает пресс-служба брестского «Динамо».

Мастер-класс будет теоретическим и пройдет в конференц-зале Дворца водных видов спорта.

Макклер в качестве игрока выступал за такие клубы, как «Астон Вилла», «Мазервелл», «Селтик» и . Четыре раза выиграл английскую премьер-лигу и дважды Кубок Англии. Неоднократно получал индивидуальные награды в чемпионате Шотландии, где также становился чемпионом и обладателем Кубка.

После завершения карьеры футболиста работал помощником главного тренера в «Блэкберн Роверс». С 2006 по 2015 год – директор Академии «Манчестер Юнайтед».

Представители белорусских футбольных клубов могут принять участие в семинаре на платной основе. Стоимость – 100 белорусских рублей. Подробности здесь.