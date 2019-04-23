Солодовников о словах Ковалевича: «Ничего не произошло, рабочие моменты»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель спортивной школы Сергей Солодовников прокомментировал слова главного тренера команды после матча с «Витебском» (1:0).

– Сергей Витальевич, сможете рассказать, что произошло?

– Ничего не произошло, рабочие моменты. Думаю, я вряд ли смогу добавить что-то новое.

– То есть вас эти слова не удивили, не задели?

– Еще раз говорю, это рабочие моменты. Вообще, мне кажется, они должны решаться внутри и, в принципе, они там и решаются. Поэтому все нормально.

– Руководство как-то отреагировало на эту ситуацию?

– Вы позвоните и спросите. Потому что я еще раз говорю, у нас, в принципе, никаких проблем нет.

– Так вы не понимаете, почему Ковалевич так сказал?

– Я сейчас занят, извините. Перезвоните позже, – сказал Солодовников.

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