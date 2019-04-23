|
Солодовников о словах Ковалевича: «Ничего не произошло, рабочие моменты»
23.04.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель спортивной школы
– Сергей Витальевич, сможете рассказать, что произошло?
– Ничего не произошло, рабочие моменты. Думаю, я вряд ли смогу добавить что-то новое.
– То есть вас эти слова не удивили, не задели?
– Еще раз говорю, это рабочие моменты. Вообще, мне кажется, они должны решаться внутри и, в принципе, они там и решаются. Поэтому все нормально.
– Руководство как-то отреагировало на эту ситуацию?
– Вы позвоните и спросите. Потому что я еще раз говорю, у нас, в принципе, никаких проблем нет.
– Так вы не понимаете, почему Ковалевич так сказал?
– Я сейчас занят, извините. Перезвоните позже, – сказал Солодовников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель спортивной школы «Немана» Сергей Солодовников прокомментировал слова главного тренера команды Игоря Ковалевича после матча с «Витебском» (1:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)