ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЮЧМ-2019. Сборная Беларуси в 1/4 финала сыграет с Россией

23.04.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Юниорская сборная Беларуси заняла второе место в группе и в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Россией.

Группа «А»: Канада – 12 очков (4 игры), Беларусь – 7 (4), Чехия – 6 (4), Финляндия – 3 (4), Швейцария – 2 (4).

Группа «В»: США – 12 очков (4 игры), Швеция – 9 (4), Россия – 6 (4), Латвия – 3 (4), Словакия – 0 (4).

Таким образом, все пары 1/4 финала выглядят так: Беларусь – Россия, США – Финляндия, Канада – Латвия, Швеция – Чехия. Четвертьфинальные матчи пройдут 25 апреля.

Полуфинальные встречи состоятся 27 апреля, возможные пары распределились так: США/Финляндия – Беларусь/Россия; Канада/Латвия – Швеция/Чехия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юниорская сборная Беларуси заняла второе место в группе и в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Россией.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» организовывает мастер-класс бывшего директора Академии «Манчестер Юнайтед» Макклера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика