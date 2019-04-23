|
ЮЧМ-2019. Сборная Беларуси в 1/4 финала сыграет с Россией
23.04.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юниорская сборная Беларуси заняла второе место в группе и в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Россией.
Группа «А»: Канада – 12 очков (4 игры), Беларусь – 7 (4), Чехия – 6 (4), Финляндия – 3 (4), Швейцария – 2 (4).
Группа «В»: США – 12 очков (4 игры), Швеция – 9 (4), Россия – 6 (4), Латвия – 3 (4), Словакия – 0 (4).
Таким образом, все пары 1/4 финала выглядят так: Беларусь – Россия, США – Финляндия, Канада – Латвия, Швеция – Чехия. Четвертьфинальные матчи пройдут 25 апреля.
Полуфинальные встречи состоятся 27 апреля, возможные пары распределились так: США/Финляндия – Беларусь/Россия; Канада/Латвия – Швеция/Чехия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юниорская сборная Беларуси заняла второе место в группе и в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Россией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)