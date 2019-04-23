Николай Ходасевич: «Россиян в наш футбол будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отмене лимита на легионеров для Россиян в Беларуси.

«Лимит на россиян в белорусском футболе отменили – их уже приехало много, а будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны. Шикарный ход, который может дурно повлиять на наш футбол. Или уже влияет», – написал Ходасевич в своем Facebook.

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