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Николай Ходасевич: «Россиян в наш футбол будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны»
24.04.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отмене лимита на легионеров для Россиян в Беларуси.
«Лимит на россиян в белорусском футболе отменили – их уже приехало много, а будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны. Шикарный ход, который может дурно повлиять на наш футбол. Или уже влияет», – написал Ходасевич в своем
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Николай Ходасевич: «Россиян в наш футбол будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отмене лимита на легионеров для Россиян в Беларуси.
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