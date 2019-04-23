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Николай Ходасевич: «Россиян в наш футбол будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны»

24.04.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отмене лимита на легионеров для Россиян в Беларуси.

«Лимит на россиян в белорусском футболе отменили – их уже приехало много, а будет наверняка еще больше. Наши в России при этом по-прежнему не нужны. Шикарный ход, который может дурно повлиять на наш футбол. Или уже влияет», – написал Ходасевич в своем Facebook.

Герасимец об отмене лимита: «Средние российские игроки будут занимать места белорусской молодежи»

 

 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отмене лимита на легионеров для Россиян в Беларуси.
 
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