Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 чемпионских титула. Сколько у «Барселоны»?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о доминировании «Барселоны» в Ла Лиге.

Каталонцы уже сегодня могут в 26-й раз выиграть чемпионат Испании, если «Атлетико» проиграет «Валенсии».

«Тут много причин, нет какой-то одной. Могу сказать, что в следующем сезоне мы постараемся начать чемпионат максимально хорошо, поскольку в ином случае будет сложно. Ла Лига должна быть нашей целью в следующем сезоне.

У нас 33 чемпионских титула, сколько у «Барселоны»? В последнее время у них все хорошо. Нужно признать это и поздравить их.

Но если вы говорите мне о цифрах, то у «Реала» больше чемпионских титулов. Тут дело не в том, что мне нужно как-то защищаться, а в том, что вы говорите, что в последнее время они лучше выступают в Ла Лиге.

Нам нужно изменить эту динамику. Я всегда говорил, что самое важное для меня – ежедневная работа», – сказал Зидан.