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«Чемпионат» о матче Беларусь – Россия: «О таком подарке можно было только мечтать. Наша команда уже на 90% в полуфинале»

24.04.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский сайт «Чемпионат» остался доволен четвертьфинальными парами ЮЧМ-2019.

«Перед заключительным матчем группового раунда нарисовалась интересная картина. Американцы досрочно выиграли группу В, где играет и сборная России, Латвия заняла четвертое место, а наша команда должна была разыграть со шведами второе и третье места. А в группе А финны, начавшие турнир тремя поражениями, в последний день разгромили швейцарцев и запрыгнули на четвертое место. Не факт, что сборная США будет рада такому сопернику по четвертьфиналу.

России мог достаться любой соперник – Канада (если проиграет чехам, а наши проиграют шведам), Беларусь (в случае поражения России и победы Канады или победы России и Чехии) или Чехия (если Россия победит, а чехи проиграют). И никакой возможности подгадать результат.

В четвертьфинале наша сборная сыграет с командой Беларуси, игра состоится 25 апреля. Проиграть оба матча на групповом этапе фаворитам и попасть в 1/4 финала на самую слабую команду (при всем уважении к сборной Беларуси) – о таком подарке можно было только мечтать. Но тренер юниорской сборной России Владимир Филатов сработал гениально. Подготовил команду так, чтобы она по делу проиграла США и Швеции, и словно знал, что Беларусь займет второе место в другой группе. Смешно? Конечно, смешно, но ситуация сложилась таким образом, что наша команда уже на 90% в полуфинале, а там тренерам сборной России уже предстоит показать себя настоящими гениями. Халявы больше не будет», – сообщает «Чемпионат».

Напомним, встреча состоится 25 апреля и начнется в 16.30 по белорусскому времени.

 
 
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Российский сайт «Чемпионат» остался доволен четвертьфинальными парами ЮЧМ-2019.
 
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