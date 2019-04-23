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Фанаты «Лацио» скандировали расистские оскорбления в адрес Бакайоко и Кессиэ, а также вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини»
24.04.2019 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Перед полуфинальным матчем Кубка Италии между «Миланом» и «Лацио» произошел скандал.
Фанаты римского клуба на расистской почве оскорбили полузащитников «россонери» Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессиэ.
Около 50 болельщиков из группировки Irriducibili перед игрой вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини (бывший итальянский диктатор фашистского толка – прим. Sports.ru)» и демонстрировали фашистские приветствия перед игрой на одной из площадей Милана.
Похожие скандирования фанаты «Лацио» делали и во время матчей с «Удинезе» и «Кьево». Это связано с тем, что Бакайоко и Кессиэ высмеяли Франко Ачерби, защитника римской команды, подойдя с его футболкой к своим болельщикам.
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