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Фанаты «Лацио» скандировали расистские оскорбления в адрес Бакайоко и Кессиэ, а также вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини»

24.04.2019 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Перед полуфинальным матчем Кубка Италии между «Миланом» и «Лацио» произошел скандал.

Фанаты римского клуба на расистской почве оскорбили полузащитников «россонери» Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессиэ.

Около 50 болельщиков из группировки Irriducibili перед игрой вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини (бывший итальянский диктатор фашистского толка – прим. Sports.ru)» и демонстрировали фашистские приветствия перед игрой на одной из площадей Милана.

Похожие скандирования фанаты «Лацио» делали и во время матчей с «Удинезе» и «Кьево». Это связано с тем, что Бакайоко и Кессиэ высмеяли Франко Ачерби, защитника римской команды, подойдя с его футболкой к своим болельщикам.

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