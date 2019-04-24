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Кубок Стэнли. Определились все пары 2-го раунда

25.04.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Каролина» победила «Вашингтон» (4:3 ОТ) в матче Кубка Стэнли (4-3 в серии) и последней вышла во второй раунд.

Таким образом, стали известны все пары в полуфиналах конференций.

Восток

Бостон – Коламбус

Айлендерс – Каролина

 

Запад

Сент-Луис – Даллас

Сан-Хосе – Колорадо

 

НХЛ опубликовала расписание матчей 2-го раунда Кубка Стэнли-2019

 
 
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«Каролина» победила «Вашингтон» (4:3 ОТ) в матче Кубка Стэнли (4-3 в серии) и последней вышла во второй раунд.
 
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