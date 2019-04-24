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Кубок Стэнли. Определились все пары 2-го раунда
25.04.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Каролина» победила «Вашингтон» (4:3 ОТ) в матче Кубка Стэнли (4-3 в серии) и последней вышла во второй раунд.
Таким образом, стали известны все пары в полуфиналах конференций.
Восток
Бостон – Коламбус
Айлендерс – Каролина
Запад
Сент-Луис – Даллас
Сан-Хосе – Колорадо
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«Каролина» победила «Вашингтон» (4:3 ОТ) в матче Кубка Стэнли (4-3 в серии) и последней вышла во второй раунд.
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