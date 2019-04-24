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«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9

25.04.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче чемпионата Англии.

Продолжилась неудачная серия команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над «ПСЖ» со счетом 3:1) «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Еще два матча были победными.

Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.

«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9

 
 
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче чемпионата Англии.
 
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