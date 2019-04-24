|
«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9
25.04.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Продолжилась неудачная серия команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над
Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче чемпионата Англии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)