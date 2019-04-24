«МЮ» проиграл 7 из 9 последних матчей. В трех последних встречах – 0:9

Источник материала: Tribuna.com

проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче чемпионата Англии.

Продолжилась неудачная серия команды Оле-Гуннара Сульшера. В 9 последних матчах (после победы над со счетом 3:1) «Юнайтед» потерпел семь поражений во всех турнирах. Еще два матча были победными.

Кроме того, «МЮ» проиграл три последних матча с разницей мячей 0:9.



