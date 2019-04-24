Оле-Гуннар Сульшер: «Пропустили два нелепых гола. «Ман Сити» просто выше классом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении от (0:2).

«Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило.

Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся (на 6-м месте – прим. Sports.ru). Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их.

Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим.

«Сити» хотел отобрать мяч своей агрессией, и при отборах должны были быть фолы. Они высоко держали мяч и были голодны до отбора. Они здорово нас останавливали.

Де Хеа сегодня сделал несколько потрясающих сэйвов. Это каждодневная работа для всех. Он установил высокие стандарты. Когда мы пребываем в таком отрезке, нужно объединиться, задраить все люки перед штормом и продолжать работать. Мы будем бороться в воскресенье», – сказал Сульшер в эфире Sky Sports.

«Игроки хотели показать, что им не все равно. К сожалению, во втором тайме пропустили два нелепых гола, которых можно было избежать. Я никогда не буду показывать пальцем на кого-то из игроков. Работать должна команда.

У Гвардиолы выдался сложный первый сезон, но он все перевернул, и теперь «Сити» ориентир для всех. Это лучшая команда страны. Не знаю, сколько они набрали очков. Гвардиола делает что-то невероятное, и мы все прекрасно чувствуем в этом городе, мы ближе всех», – добавил тренер в эфире BBC.