Азаренко, выступающая в Штутгарте после кубкового матча в Австралии: «У меня такой джетлаг, что я вообще не понимаю, что происходит»

Источник материала: Tribuna.com

В среду в Штутгарте экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла экс-вторую Веру Звонареву в их первой встрече с итогового турнира-2011, когда обе входили в топ-8, – 7:5, 6:4.

29-летняя белоруска прилетела в Германию из Австралии, где в выходные играла за сборную в полуфинале Кубка Федерации (с Ариной Соболенко уступила хозяйкам корта решающую пару).

«У меня такой джетлаг, что я не понимаю, ни сколько времени, ни что вообще происходит. Перелет из Австралии был такой длинный, что мне казалось, он никогда не кончится.

Играть сегодня было очень тяжело, и я очень рада, что справилась. Я не ожидала от себя особенно хорошего тенниса, потому что потренировалась на грунте буквально 30 минут, но я рассчитывала, что поборюсь изо всех сил. Говорила себе концентрироваться на каждом очке и больше ни о чем не думать. Держать фокус в таком состоянии, понятно, непросто».

За выход в четвертьфинал двукратная чемпионка «Шлемов» сыграет с действующей чемпионкой турнира Каролиной Плишковой (4).