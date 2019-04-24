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Азаренко, выступающая в Штутгарте после кубкового матча в Австралии: «У меня такой джетлаг, что я вообще не понимаю, что происходит»
25.04.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В среду в Штутгарте экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла экс-вторую Веру Звонареву в их первой встрече с итогового турнира-2011, когда обе входили в топ-8, – 7:5, 6:4.
29-летняя белоруска прилетела в Германию из Австралии, где в выходные играла за сборную в полуфинале Кубка Федерации (с Ариной Соболенко уступила хозяйкам корта решающую пару).
«У меня такой джетлаг, что я не понимаю, ни сколько времени, ни что вообще происходит. Перелет из Австралии был такой длинный, что мне казалось, он никогда не кончится.
Играть сегодня было очень тяжело, и я очень рада, что справилась. Я не ожидала от себя особенно хорошего тенниса, потому что потренировалась на грунте буквально 30 минут, но я рассчитывала, что поборюсь изо всех сил. Говорила себе концентрироваться на каждом очке и больше ни о чем не думать. Держать фокус в таком состоянии, понятно, непросто».
За выход в четвертьфинал двукратная чемпионка «Шлемов» сыграет с действующей чемпионкой турнира Каролиной Плишковой (4).
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Азаренко, выступающая в Штутгарте после кубкового матча в Австралии: «У меня такой джетлаг, что я вообще не понимаю, что происходит»
В среду в Штутгарте экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла экс-вторую Веру Звонареву в их первой встрече с итогового турнира-2011, когда обе входили в...
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