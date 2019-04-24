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«Юность»: «Клуб организовал углубленное обследование Стефановича. Михаил полностью здоров»
25.04.2019 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Юность» заявила, что Михаил Стефанович, отчисленный из сборной Беларуси по медицинским показаниям полностью здоров.
«После заявления Главного тренера сборной Беларуси по хоккею Андрея Михайловича Сидоренко о том, что Михаил Стефанович не сможет играть на Чемпионате мира в Нур-Султане по медицинским показаниям, руководство ХК «Юность-Минск» организовало углубленное обследование (УМО) игрока на базе РНПЦ спорта. Результаты обследования показали, что Михаил Стефанович полностью здоров и не имеет противопоказаний к участию в спортивных соревнованиях любого уровня», – говорится в заявлении клуба.
Ранее главный тренер сборной Андрей Сидоренко
Напомним, Стефанович стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата экстралиги – в 56 матчах он набрал 57 (32+25) очков. В плей-офф на счету Стефановича 10 (7+3) очков в 13 матчах.
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«Юность» заявила, что Михаил Стефанович, отчисленный из сборной Беларуси по медицинским показаниям полностью здоров.
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