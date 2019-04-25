Загадочный БАТЭ против амбициозных конкурентов

Источник материала: favoritnr1.com

Букмекеры назвали тройку главных конкурентов БАТЭ

Борисовский клуб приучил болельщиков к победам на внутренней арене: за последние 13 сезонов чемпионом белорусской Высшей лиги становился исключительно БАТЭ. Однако итоги первых туров стартовавшего сезона обещают напряженную борьбу за еврокубковые места между минимум четырьмя командами.

Шахтер Солигорск

Серебряный призер прошлогоднего первенства уверенно начал текущий сезон, стартовав с 4 побед. Сильной стороной солигорского клуба является игра в обороне: в прошлом сезоне «Шахтер» сумел отстоять на ноль в 60% матчей, пропустив всего 14 мячей. В этом году парни Сергея Ташуева до сих пор идут с нулем в графе «пропущенные мячи», что позволило набрать максимально возможное количество очков. Забил «Шахтер» всего 6 мячей, однако при столь высоких оборонительных показателях этого достаточно. Именно солигорский клуб является основным конкурентом БАТЭ в борьбе за футбольную корону Беларуси.

Динамо Минск

Также стабильные результаты демонстрирует и минское «Динамо». Столичники как и «горняки», в первую очередь думают обороне собственных ворот и также до сих пор не только не проигрывали, но и не пропустили ни одного мяча. «Динамо» не старается громить соперников – для того, чтобы добыть 3 очка минчанам оказалось достаточно забить всего 3 гола. В прошлом сезоне «Динамо» стало одной из самых «низовых» команд Высшей лиги (70% матчей сыграно на «меньше»): совершая ставки в букмекерской компании Фонбет, благодаря этому можно получать стабильную прибыль. Перед стартом текущего сезона минчане усилили состав не только воспитанниками белорусского футбола, но и опытными игроками российских и турецких клубов – динамовцам по силам как минимум не выпасть из призовой тройки.

Динамо Брест

В отличие от прошлогодних призеров, южане делают ставку на атаку – в прошлом году матчи с участием «Динамо» стали самыми результативными в турнире. Новый сезон «сине-белые» начали с трех побед, в том числе одержав гостевую победу над действующим чемпионом – БАТЭ. В стартовых турах брестчане демонстрировали атакующий футбол, и несмотря на всего один матч без пропущенных голов сумели одержать 3 победы. Также в пользу «Динамо» – отсутствие вовлеченности в еврокубки и удобный календарь: в ближайших 7 турах подопечные Марцела Лички будут встречаться исключительно с середняками и аутсайдерами, что также можно с выгодой использовать для ставок.