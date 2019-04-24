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Александр Хацкевич: «Криушенко попытался привлечь кого-то из ЧБ, но вернулся к тем же ребятам, что были в сборной при мне» 

25.04.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер киевского «Динамо» и экс-рулевой сборной Беларуси Александр Хацкевич заявил, что его слова о крайне низком уровне белорусского чемпионата подтвердились.

– За белорусским футболом следите?

– Белорусский футбол? Так, в прессе, может, что-то… Большого интереса нет. А вот игры сборной Беларуси, конечно, смотрю. За два года, что я не работаю с командой, те же футболисты и остались, на 80 процентов. Сафарьян ставил мне в упрек, что я не просматривал матчи чемпионата Беларуси. Я говорил: «Ну а кого смотреть?» Игорь Николаевич, когда пришел, попытался привлечь кого-то из чемпионата Беларуси. Результат был еще плачевнее. В итоге он вернулся к тем же ребятам, что были в сборной при мне. Уровень белорусского чемпионата – это не уровень национальной команды. Вот сколько молодых футболистов появилось в сборной за эти два года? Савицкий и при мне был. Один Ковалев?

– Ему 26.

– Ему даже 26… И где молодежь? Уровень чемпионата, повторюсь, очень низкий. Поэтому и уровень сборной такой же. Давайте сравним с той же Украиной. Выросло очень хорошее поколение футболистов! Да, есть опытные игроки, но есть и группа из пяти-шести ребят 1998 года. Они уже и в основном составе играют. Взять того же Миколенко 1999 года, который у нас выступает, или Витю Цыганкова 1998 года рождения. Украинская сборная постоянно обновляется! В Беларуси же на протяжении трех циклов играют одни и те же. И проблема не в тренере сборной. Были бы другие футболисты, любой бы – Криушенко, Хацкевич, Штанге – обратил на них внимание.

– Куда подевались молодые белорусские футболисты?

– Я уехал из Беларуси в 1996 году. Куда они с тех пор делись – не знаю, – сказал Хацкевич.

 
 
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Главный тренер киевского «Динамо» и экс-рулевой сборной Беларуси Александр Хацкевич заявил, что его слова о крайне низком уровне белорусского чемпионата...
 
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