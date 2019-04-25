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Кубок Стэнли. «Бостон» принимает «Коламбус», «Сент-Луис» играет с «Далласом»

25.04.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Первые матчи

Бостон – Коламбус 3:2 (1:0, 0:0, 1:2)
Дата проведения
26 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Аччари (Макэвой)
1:1 – 47 Дубински (Джонс, Нэш)
1:2 – 47 Дюбуа (Джонс, Панарин)
2:2 – 55 Койл (Крюг, Юханссон)
3:2 – 65 Койл (Хейнен, Юханссон)

Счет в серии: 0-0

Сент-Луис – Даллас 1:0 (2 период)
Дата проведения
26 апреля, 04.30, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Фаббри (Парайко, Барбашев)

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Первые матчи Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
 
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