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Виктория Азаренко обыграла 4-ю ракетку мира Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Штутгарте

25.04.2019 23:26 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала Азаренко встречалась с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и победила в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4.

В первом сете соперницы на протяжении 9 геймов брали очки на своих подачах, и только потом чешка смогла сделать брейк и выиграть партию.

Во втором сете Виктория Азаренко сыграла очень собранно и взяла реванш. В решающей партии борьба была очень упорной, и в ней сильнее оказалась белорусская теннисистка. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

На старте соревнований Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4. Ее следующей соперницей будет эстонка Анетт Контавейт (15).

Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте,...
 
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