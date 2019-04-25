Виктория Азаренко обыграла 4-ю ракетку мира Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Штутгарте

Источник материала: БелТА

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала Азаренко встречалась с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и победила в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4.

В первом сете соперницы на протяжении 9 геймов брали очки на своих подачах, и только потом чешка смогла сделать брейк и выиграть партию.

Во втором сете Виктория Азаренко сыграла очень собранно и взяла реванш. В решающей партии борьба была очень упорной, и в ней сильнее оказалась белорусская теннисистка. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

На старте соревнований Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4. Ее следующей соперницей будет эстонка Анетт Контавейт (15).

Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.-0-