Лисёнок Лесик приехал в Мирский замок

Источник материала: Полымя





Изображение талисмана вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, лисенка Лесика появилось на территории музея «Замковый комплекс «Мир».



Как рассказала заместитель директора музея Ольга Новицкая, на территории замкового комплекса «Мир» 1 апреля текущего года была установлена рекламно-информационная композиция с изображением лисёнка Лесика. Музей «Замковый комплекс «Мир» не мог остаться в стороне от этого крупнейшего мультиспортивного форума континента, в котором примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран. На период проведения игр с 21 по 30 июня Мирский замок будет принимать посетителей с 9.00 до 19.00. Туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья смогут заказать экскурсию по экспозиционным залам, а также по г.п. Мир. Есть возможность воспользоваться услугой «аудиогид» на английском, польском, немецком и китайском языках или приобрести путеводитель по Мирскому замку, который переведен на английский, польский, французский, китайский и литовский языки.

Инна ЛЕЙКО

Фото предоставлено музеем «Замковый комплекс «Мир»