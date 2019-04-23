ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая победа Ивана Хвецковича

26.04.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Новая победа Ивана Хвецковича20-21 апреля в Витебске прошло первенство области среди кадетов и юниоров по таэквондо. Количество его участников было небольшим, но это были самые лучшие профессиональные спортсмены, перворазрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, многие из которых тренируются  в Витебской школе высшего спортивного мастерства  и училище олимпийского резерва по 12 раз в неделю, это порядка 36 часов. Учитывая то, что  Витебские таэквондисты сейчас находятся на лидирующих позициях в Беларуси, то шарковщинским  спортсменам порой проще выиграть республиканские соревнования,  чем пробиться в лидеры на первенстве Витебщины. Поэтому задача у наших земляков была очень сложная, учитывая то, что тренировочных занятий у них в 2 раза меньше, финансовые возможности для участия в различных международных соревнованиях также отличаются в разы, то занятое 1 место на таких профессиональных соревнованиях для шаркочан равнозначно подвигу, и совершить этот подвиг может только действительно очень талантливый человек с  целеустремленными волевыми качествами. И к нашей радости и гордости такой человек сейчас есть среди наших земляков – это воспитанник Шарковщинской детско-юношеской спортивной школы, учащийся 10 класса СШ № 1, кандидат в мастера спорта, обладатель черного пояса 1-го дана в таэквондо Иван Хвецкович. Ваня действительно смог занять первое место среди юниоров в весовой категории до 68 килограмм, с чем мы его и поздравляем!

На первенстве Беларуси среди юниоров 2002 -2004 годов рождения в Минске 24-26 мая Ваня будет защищать честь Витебской области,  и мы желаем ему удачи!

Такой же подвиг могут совершить и другие наши лучшие шарковщинские таэквондисты, например Даша Рогачевская, у которой на этом первенстве 2-е место в весе до 47 кг., её брат Женя Рогачевский (3-е место в весе 63 кг.) или Юлия Кожан (3-е место в весе 44 кг.). Но им ещё нужно здорово поработать над совершенствованием своей технической, физической и психологической подготовки. Ведь, как говорится, дорогу осилит идущий!

И. ИВАНОВ,

тренер-преподаватель по спорту, обладатель черного пояса 3 дана в таэквандо.

Comments are closed.

« О раскрытии периодической отчетности акционерными обществами
Новости дня
Новости спорта
 
В лондонском метро запретили рекламу «Уимблдона» с изображением клубники со сливками. Ее посчитали вредной едой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика