Новая победа Ивана Хвецковича

Источник материала: Клiч Радзiмы

20-21 апреля в Витебске прошло первенство области среди кадетов и юниоров по таэквондо. Количество его участников было небольшим, но это были самые лучшие профессиональные спортсмены, перворазрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, многие из которых тренируются в Витебской школе высшего спортивного мастерства и училище олимпийского резерва по 12 раз в неделю, это порядка 36 часов. Учитывая то, что Витебские таэквондисты сейчас находятся на лидирующих позициях в Беларуси, то шарковщинским спортсменам порой проще выиграть республиканские соревнования, чем пробиться в лидеры на первенстве Витебщины. Поэтому задача у наших земляков была очень сложная, учитывая то, что тренировочных занятий у них в 2 раза меньше, финансовые возможности для участия в различных международных соревнованиях также отличаются в разы, то занятое 1 место на таких профессиональных соревнованиях для шаркочан равнозначно подвигу, и совершить этот подвиг может только действительно очень талантливый человек с целеустремленными волевыми качествами. И к нашей радости и гордости такой человек сейчас есть среди наших земляков – это воспитанник Шарковщинской детско-юношеской спортивной школы, учащийся 10 класса СШ № 1, кандидат в мастера спорта, обладатель черного пояса 1-го дана в таэквондо Иван Хвецкович. Ваня действительно смог занять первое место среди юниоров в весовой категории до 68 килограмм, с чем мы его и поздравляем!

На первенстве Беларуси среди юниоров 2002 -2004 годов рождения в Минске 24-26 мая Ваня будет защищать честь Витебской области, и мы желаем ему удачи!

Такой же подвиг могут совершить и другие наши лучшие шарковщинские таэквондисты, например Даша Рогачевская, у которой на этом первенстве 2-е место в весе до 47 кг., её брат Женя Рогачевский (3-е место в весе 63 кг.) или Юлия Кожан (3-е место в весе 44 кг.). Но им ещё нужно здорово поработать над совершенствованием своей технической, физической и психологической подготовки. Ведь, как говорится, дорогу осилит идущий!

И. ИВАНОВ,

тренер-преподаватель по спорту, обладатель черного пояса 3 дана в таэквандо.