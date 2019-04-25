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В лондонском метро запретили рекламу «Уимблдона» с изображением клубники со сливками. Ее посчитали вредной едой

26.04.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Промопостер «Уимблдона» в лондонском метро был снят и отретуширован в рамках запрета на рекламу вредной еды, введенного в феврале по инициативе мэра горда в качестве меры по борьбе с детским ожирением. Запрет касается хлопьев, йогуртов, выпечки, пиццы, хлеба, сосисок.

На уимблдонском постере была изображена клубника со сливками – фирменное блюдо турнира. Под запрет попали сливки, и их, по информации Mail Online, «заретушировали за 16 155 фунтов» после того, как во внутреннем имэйле кто-то написал: «Можем просто затереть сливки?».

Сколько постеров было обработано, не сообщается. Стоимость ретуши была названа представителю журнала Spectator в ответ на запрос в рамках доктрины о свободе информации.

 
 
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Промопостер «Уимблдона» в лондонском метро был снят и отретуширован в рамках запрета на рекламу вредной еды, введенного в феврале по инициативе мэра горда в...
 
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