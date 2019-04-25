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Сборная Беларуси U-18 заняла пятое место на ЧМ-2019, повторив лучший результат в истории

26.04.2019 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси U-18 заняла пятое место на чемпионате мира-2019 в Швеции.

Подопечные Евгения Есаулова вышли из группы «А» со второго места. В четвертьфинале сборная проиграла сверстникам из России — 0:6. В итоговой таблице белорусы оказались выше чехов, финнов и латвийцев. Благодаря 7 очкам, набранным на групповом этапе, команда финишировала пятой. 

Добавим, что сборная Беларуси повторила свой лучший результат в истории. На ЧМ-2002 года команда, в составе которой были Михаил Грабовский и Андрей Костицын, также финишировала пятой.

 
 
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Сборная Беларуси U-18 заняла пятое место на чемпионате мира-2019 в Швеции.
 
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