Сборная Беларуси U-18 заняла пятое место на ЧМ-2019, повторив лучший результат в истории

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси U-18 заняла пятое место на чемпионате мира-2019 в Швеции.

Подопечные Евгения Есаулова вышли из группы «А» со второго места. В четвертьфинале сборная проиграла сверстникам из России — 0:6. В итоговой таблице белорусы оказались выше чехов, финнов и латвийцев. Благодаря 7 очкам, набранным на групповом этапе, команда финишировала пятой.

Добавим, что сборная Беларуси повторила свой лучший результат в истории. На ЧМ-2002 года команда, в составе которой были Михаил Грабовский и Андрей Костицын, также финишировала пятой.