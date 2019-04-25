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Медицинская комиссия допустила Гришкевич до тренировок
26.04.2019 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Медицинская комиссия разрешила возобновить тренировки нападающей «Минчанки» и сборной Беларуси Анне Гришкевич.
Напомним, что Гришкевич не играет с февраля.
— Меня допустили к тренировочному процессу, но по индивидуальном плану. А через три месяца заново соберется лечебно-контрольная комиссия. Мне опять предстоит пройти некоторые обследования, включая энцефалограмму головного мозга. И по их итогам станет ясно, как быть дальше.
— Работа по индивидуальному плану — отдельно от команды?
— Нет. Просто нагрузка будет на тридцать процентов меньше, чем у остальных. И заниматься буду под постоянных врачебным контролем.
— А как же ваш вызов наставниками сборной для подготовки к Евролиге?
— Естественно, сразу не смогу работать в полную силу. Потому что организм действительно был перетренирован. Я тяжело переносила нагрузки, и не только их. Сложно сказать, успею ли набрать форму к началу Евролиги. Это уже решать тренерам.
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Медицинская комиссия разрешила возобновить тренировки нападающей «Минчанки» и сборной Беларуси Анне Гришкевич.
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