Медицинская комиссия допустила Гришкевич до тренировок

Источник материала: Tribuna.com

Медицинская комиссия разрешила возобновить тренировки нападающей «Минчанки» и сборной Беларуси Анне Гришкевич.

Напомним, что Гришкевич не играет с февраля.

— Меня допустили к тренировочному процессу, но по индивидуальном плану. А через три месяца заново соберется лечебно-контрольная комиссия. Мне опять предстоит пройти некоторые обследования, включая энцефалограмму головного мозга. И по их итогам станет ясно, как быть дальше.

— Работа по индивидуальному плану — отдельно от команды?

— Нет. Просто нагрузка будет на тридцать процентов меньше, чем у остальных. И заниматься буду под постоянных врачебным контролем.

— А как же ваш вызов наставниками сборной для подготовки к Евролиге?

— Естественно, сразу не смогу работать в полную силу. Потому что организм действительно был перетренирован. Я тяжело переносила нагрузки, и не только их. Сложно сказать, успею ли набрать форму к началу Евролиги. Это уже решать тренерам.

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