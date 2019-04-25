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Медицинская комиссия допустила Гришкевич до тренировок

26.04.2019 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Медицинская комиссия разрешила возобновить тренировки нападающей «Минчанки» и сборной Беларуси Анне Гришкевич. 

Напомним, что Гришкевич не играет с февраля.

— Меня допустили к тренировочному процессу, но по индивидуальном плану. А через три месяца заново соберется лечебно-контрольная комиссия. Мне опять предстоит пройти некоторые обследования, включая энцефалограмму головного мозга. И по их итогам станет ясно, как быть дальше. 

— Работа по индивидуальному плану — отдельно от команды? 

— Нет. Просто нагрузка будет на тридцать процентов меньше, чем у остальных. И заниматься буду под постоянных врачебным контролем. 

— А как же ваш вызов наставниками сборной для подготовки к Евролиге? 

— Естественно, сразу не смогу работать в полную силу. Потому что организм действительно был перетренирован. Я тяжело переносила нагрузки, и не только их. Сложно сказать, успею ли набрать форму к началу Евролиги. Это уже решать тренерам.

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Медицинская комиссия разрешила возобновить тренировки нападающей «Минчанки» и сборной Беларуси Анне Гришкевич.
 
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