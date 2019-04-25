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Нойок о ничьей со «Славией»: «Очень важно было для нас выиграть. Мы очень этого хотели. Но ворота были как будто заколдованные»

26.04.2019 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок после ничьей со «Славией» (0:0) в рамках пятого тура обратился к болельщикам команды.

«Спасибо большое всем за поддержку. Я восстановился после травмы и вышел на поле. Ребята подбадривали. Но вы знаете… Сегодня очень важно было для нас выиграть. Мы очень этого хотели. Но ворота были как будто заколдованные. Сколько ударов, сколько атак… Команда соперника опять же массивно обороняется. Нам тяжело вскрывать оборону. Но ничего страшного. Спасибо большое болельщикам. Я думаю, что все будет хорошо. Не переживайте», – сказал Нойок в эфире FCDB TV.

 

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок после ничьей со «Славией» (0:0) в рамках пятого тура обратился к болельщикам команды.
 
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