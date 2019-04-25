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Роман Пилипчук: «Тот случай, когда счет не по игре. К сожалению, футбол нелогичен, ####. Сегодня мы проиграли»

26.04.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал поражение от «Немана» (0:1) в рамках пятого тура чемпионата Беларуси.

Минчане пропустили гол с пенальти на 90-й минуте встречи.

«Считаю, что это, наверное, тот случай, когда счет не по игре. К сожалению, футбол нелогичен, ###. Сегодня мы проиграли.

Какие положительные стороны в игре? Мы сегодня достаточно создали моментов, которые нужно было забивать. Ну опять не реализовали. Как говорят – рано или поздно пропустим. Сегодня пропустили.

Использовали в игре три разные схемы? Почему? Нет, мы не использовали три разные схемы. Мы сыграли 3-5-2 и 4-4-4. Мы сыграли две схемы. Мы не смотрим более подходящее. Первый тайм мы начали от соперника в три защитника. Играли достаточно качественно. Но затем у нас была вынужденная замена с потерей Дьякова и мы перестроились на 4-4-2. В итоге система показала, что 4-4-2… и мы пропустили гол.

Восстановление Данило? Надеемся, что уже к следующей игре он будет готов.

Болельщики всегда нам помогают. Мы всегда благодарим их за то, что они приходят.

Сейчас будем восстанавливать игроков к матчу Кубка. Он для нас очень важен», – сказал Пилипчук в эфире АБФФ-ТВ.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал поражение от «Немана» (0:1) в рамках пятого тура чемпионата Беларуси.
 
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